Previsão do Tempo: frente fria traz chuva e máxima de 21 graus em São Paulo na quinta

A primeira frente fria do inverno chega a São Paulo nesta quinta-feira. Com a entrada de uma massa de ar frio polar na capital, espere encarar chuva e uma brusca queda de temperaturas já na madrugada de quarta para quinta.

Pancadas de chuva no começo do dia podem tornar a manhã dos paulistanos complicada, existindo possibilidade de formação de alagamentos. A precipitação segue durante todo o dia, e o tempo fechado bloqueia o aumento das temperaturas.

A máxima, portanto, não deve passar dos 21 graus Celsius, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Já a mínima será registrada ainda pela madrugada, em 16 graus.

As taxas de umidade do ar permanecem acima de 55% durante todo o dia. A chuva se manterá até a madrugada de sexta – dia que poderá, também, ser chuvoso, e prevê temperaturas ainda mais baixas, com máxima de 17 graus.