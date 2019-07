Operação apreende 120 mil carteiras de cigarros contrabandeados no Paraná

A polícia procura pelo motorista de um caminhão que foi apreendido nesta quarta-feira (03) transportando 120 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação foi registrada em Guapirama, no norte do Paraná. O condutor do veículo fugiu no momento da abordagem.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a mercadoria foi encontrada dentro de um furgão Cargo. A apreensão aconteceu por volta das 15h na BR-153.

O caminhão usava uma rodovia estadual para acessar a rodovia federal, no sentido Jandaia do Sul, quando foi abordado por agentes da PRF. O motorista abandonou o veículo no acostamento e fugiu a pé por um matagal. A polícia fez rondas no local, mas não localizou o suspeito.

Os agentes fizeram a contagem do material apreendido e encontraram 120 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O material ilegal foi encaminhado à Receita Federal de Londrina, também na região norte do Paraná.