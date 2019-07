Google ensina crianças a identificar fake news em curso gratuito em português

Para ajudar crianças e pais a melhorarem sua segurança e aproveitarem ao máximo seu tempo na internet, a Google acaba de aprimorar sua plataforma Be Internet Awesome – curso interativo voltado para crianças entre 7 a 12 anos.

Anteriormente focada em garantir a segurança das crianças no mundo digital, agora o serviço incorporou outra preocupação da empresa: a identificação e denúncia de notíficas falsas que circulam por este meio. Em parceria com o The Net Safety Collaborative e a Young Men's Christian Association, uma série de novidades foram introduzidas para desenvolver ainda mais a vida online dos pequenos.

Na Be Internet Awesome, crianças encaram uma série de atividades para detectar informações falsas e entender a importância do assunto. A parceria com a YMCA também fornece dicas sobre desinformação, cyberbullying e uso de redes sociais – que começa cada vez mais cedo na vida infantil.

A plataforma já está disponível em português, e pode ser acessada gratuitamente em sua página oficial. Clique aqui para descobrir!