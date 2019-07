'Força Aérea da Biqueira': soldado fuma e zomba da Aeronáutica em vídeo

Um militar da Força Aérea Brasileira (FAB) publicou vídeos em seu WhatsApp em que aparece fumando e zombando da instituição, com outros soldados. Nas imagens, o indivíduo chega a chamar a FAB de "Força Aérea da Biqueira" – local destinado à venda ilegal de drogas.

O vídeo teria sido filmado e publicado dentro da base aérea de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O jovem e seus companheiros vestem o uniforme de educação física da FAB, em uma cena gravada em junho.

Segundo reportagem publicada no site G1 setor de inteligência da FAB identificou o militar e afirma que ele, junto a outros que aparecem na filmagem, já deram baixa e não pertencem mais aos quadros da Aeronáutica. Seus nomes não foram divulgados.

O responsável pelo vídeo cumpria serviço militar obrigatório temporário até a última sexta-feira (18), ainda segundo o G1. A Força Aérea ainda acredita, segundo assessoria oficial, que o cigarro fumado pelo jovem não era de maconha, como inicialmente assumido, porém de palha.

O major Daniel Rodrigues Oliveira, chefe da assessoria de imprensa da FAB, contou em entrevista ao G1 que "houve também, por parte da unidade que servia, um levantamento", onde foram usados "métodos para verificar se era de fato a maconha", e não era o caso. "Era um cigarro de palha. Não era entorpecente", declarou o major.

O caso chama atenção pela proximidade com a prisão do sargento da FAB, Manoel Silva Rodrigues, detido na Espanha com 39 quilos de cocaína em um avião da comitiva presidencial brasileira. Um inquérito policial militar foi instaurado e uma equipe da Aeronáutica deverá, em breve, viajar para a Espanha a fim de interrogar o sargento.