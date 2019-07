Turistas se atiram no mar após explosões em vulcão na Itália; há uma morte confirmada

Uma série de violentas explosões na cratera do vulcão Stromboli, situado na ilha italiana homônima, provocou pânico nesta quarta-feira (3) entre os turistas que lotam a região neste início de verão europeu.

As explosões deixaram pelo menos um excursionista morto, segundo o prefeito de Lipari, Marco Giorgianni. A vítima seria um turista que fazia uma trilha perto do cume da montanha. Segundo o Instituto Nacional de Vulcanologia e Estatística (INGV), as explosões desta quarta estão entre as mais fortes já registradas desde o início do monitoramento no monte, em 1985.

O fenômeno gerou dois rios de lava e lançou fragmentos de magma que provocaram incêndios em plantações na montanha. Assustados com as explosões, turistas se atiraram no mar para se proteger. As balsas que fazem o transporte para a ilha voltaram para o porto, e pessoas foram postas em barcos para não ficar na praia.

"Você está prestes a subir a trilha do Stromboli quando ele explode e toda a ilha é evacuada", lamenta um turista no Twitter / Reprodução/Twitter @donovan950

"Houve uma grande explosão, ouvimos um barulho, depois se elevou uma coluna de fumaça, com fragmentos de lava incendiária sobre Ginostra [um dos vilarejos da ilha] e chamas nas laterais do vulcão", disse uma testemunha.

"Enxergamos uma coluna de fumaça negra no vulcão, ouvimos um barulho muito forte, não dá para ver metade da ilha", contou uma pessoa que está em Lipari, a 40 quilômetros de Stromboli.

Tsunamis

Stromboli fica no arquipélago das Eólias, na Sicília, e foi um importante entreposto para os cruzados provenientes das costas italianas, espanholas e gregas, mas uma série de tsunamis na era medieval a deixou desabitada.

A ilha permaneceu vazia até o fim do século 17, quando teve início seu repovoamento moderno. Atualmente, conta com cerca de 400 habitantes e é um concorrido destino de verão.

Segundo uma pesquisa da Universidade de Pisa, o vulcão Stromboli ainda tem capacidade de gerar novos tsunamis na Itália.