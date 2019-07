Estoque de soro contra raiva está baixo no país, diz Ministério da Saúde

Problemas de entrega do fornecedor contratado pelo Ministério da Saúde levaram a falta de soro antirrábico no país, cuja distribuição está sendo racionada.

De acordo com o Ministério da Saúde, devido a “reprogramações dos cronogramas e pendências de entrega pelo laboratório produtor, o soro antirrábico humano tem sido distribuído aos estados de forma parcial”. Um dos critérios de distribuição, diz a pasta, é avaliação dos estoques disponíveis.

Diante da escassez do insumo, o ministério informou que tem reforçado com os estados a necessidade do uso racional dos soros. A pasta informou que deve assinar contrato com o Instituto Butantan nos próximos dias, “que irá ampliar a produção do soro para atender a demanda dos estados a partir de agosto”. Procurado, o Butantan não soube confirmar ontem se há de fato essa tratativa.

A veterinária Marilu Martins Gioso explica que, quando um ser humano é arranhado ou mordido por um animal suspeito de ter raiva, ele é encaminhado imediatamente para atendimento em posto de saúde.

“O animal sob suspeita da doença tem que ficar isolado de outros, sob observação por dez dias”, afirmou. Se não apresentar sintomas de raiva, é liberado. A veterinária explicou ainda que a confirmação da raiva se dá por exames específicos.

Entenda a doença da raiva