Estudantes poderão fazer Enem pela internet a partir do ano que vem, diz Inep

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terá aplicação digital a partir do ano que vem. O projeto-piloto, direcionado inicialmente para 50 mil estudantes em 15 capitais brasileiras, possibilita a realização do Exame Nacional do Ensino Médio pela internet.

A ideia é que até 2026, o Enem seja totalmente digital. Segundo o novo presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Alexandre Lopes, até 2026, no ano que vem, o aluno ainda poderá escolher no momento da inscrição se inscrever se quer participar da nova modalidade ou se prefere o modo tradicional. A transição será feita gradualmente.

Leia também:

Instalação de portas automáticas vai alterar operação do Metrô a partir de sexta-feira

Corpo de Marlene Matheus, ex-presidente do Corinthians, é velado em São Paulo

Lopes disse ainda que, na edição de 2020, o Enem terá três aplicações — a regular em papel, a reaplicação e mais uma data de prova, o Enem digital —, ao contrário das duas que ocorrem todo ano.

Vale lembrar que nada muda para os inscritos para o exame deste ano.