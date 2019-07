Ecopontos de Santo André terão quatro vezes mais capacidade em 2020

Considerados estratégicos para o fim dos pontos irregulares de descarte de lixo e para o aumento da reciclagem, os ecopontos devem se multiplicar a partir do próximo ano em Santo André.

A cidade já conta com o maior número de postos da região, 21, e promete praticamente dobrar a estrutura com 20 novos deles. O superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Almir Cicote, explica que os novos ecopontos serão também mais modernos e eficientes. “Vamos utilizar caçamba compactadora, que consegue receber até quatro vezes mais material que a comum. Há previsão de que os pontos tenham também câmeras de segurança e salas para educação ambiental”, detalhou.

A expansão será possível por conta de empréstimo internacional que será concedido ao município pelo CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), no valor total de US$ 50 milhões, equivalente a cerca de R$ 192 milhões. A prefeitura prevê assinar contrato com a entidade até setembro. Os ecopontos receberão R$ 16 milhões.

De acordo com Cicote, os primeiros postos devem ficar prontos a partir do primeiro trimestre de 2020 e a previsão é entregar o restante em até seis meses. “A ideia é já iniciarmos as licitações para estarmos adiantados quando houver a liberação da verba.”

A expansão vai permitir que o raio de abrangência dos ecopontos caia de 2,2 quilômetros para 1,5. Os endereços foram escolhidos, de acordo com Cicote, tendo em vista a incidência de pontos de descarte irregular de lixo e os terrenos disponíveis. A região da avenida Prestes Maia, por exemplo, vai receber três deles. (veja lista completa ao lado)

O Semasa monitora atualmente 56 pontos de descarte irregular considerados viciados, ou seja, mesmo após limpeza, a população volta a depositar lixo no local. A autarquia diz ter retirado entre janeiro e maio deste ano 19.299 toneladas de resíduos deste pontos. Os bairros campeões de sujeira são Jardim Santo André e Alzira Franco.