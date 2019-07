Corpo de Marlene Matheus, ex-presidente do Corinthians, é velado em São Paulo

O corpo da ex-presidente do Corinthians Marlene Matheus está sendo velado nesta manhã (3) no Funeral Home, na Bela Vista, na zona sul de São Paulo. O enterro está marcado para às 16h no Cemitério da Quarta Parada, na Água Rasa, zona leste da Capital.

Marlene Matheus na terça-feira (2), aos 82 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ela foi a única mulher a presidir o Corinthians, entre 1991 e 1993, e era casada com Vicente Matheus, que também foi mandatário do clube.

A equipe paulista divulgou uma nota sobre o falecimento da ex-presidente:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento de Marlene Matheus, a primeira e única presidente mulher da história do clube até aqui. Marlene Matheus se casou com Vicente Matheus, histórico presidente corinthiano, em 1968. Desde então, passou a ser figura importante no quadro social e político alvinegro. Em 1991, Marlene Matheus se elegeu presidente do Corinthians, a primeira mulher que conseguiu este cargo na história do clube do Parque São Jorge. Mesmo após sua gestão, entre 1991 e 1993, Marlene Matheus nunca deixou de ser uma das figuras mais importantes do Alvinegro. O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento e deseja força aos familiares neste momento de luto e dor. O velório de Marlene Matheus acontecerá a partir das 06h desta quarta-feira (03), no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, 376, em São Paulo. O sepultamento será realizado às 16h no Cemitério da Quarta Parada, na Av. Salim Sarah Maluf, 3303, também na capital paulista..”