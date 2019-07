Ciclista morre após ser atingido por caminhão em São Bernardo, no ABC paulista

Uma ciclista morreu na manhã desta quarta-feira (3) após ser atropelado por um motorista de caminhão na avenida Pery Ronchetti, em São Bernardo, no ABC paulista.

O acidente aconteceu enquanto o ciclista andava pela faixa da direita da via, no sentido do centro, na altura da Rua Princesa Francisca Carolina.

A vai possui uma ciclovia na faixa da esquerda. O tráfego ficou congestionado próximo ao local do acidente.