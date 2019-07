Brasileiro sobrevive a erupção de vulcão na Itália

As autoridades das Itália confirmaram que uma pessoa morreu nesta quarta-feira (3) na explosão do vulcão Stromboli, na Sicília. Trata-se de Massimo Imbesi, de 35 anos, originário de Milazzo. Ele estava acompanhado de um amigo brasileiro que, de acordo com fontes locais, passa bem.

O brasileiro, em um primeiro momento, tinha sido citado como um dos feridos no acidente. No entanto, há relatos de que ele teria saído ileso da tragédia. O prefeito de Lipari, Marco Giorgianni, confirmou mais cedo à ANSA que uma pessoa tinha morrido nas explosões e que se tratava de um turista que fazia uma excursão na região do vulcão.

De acordo com Giorgianni, o italiano e o brasileiro estavam na Punta dei Corvi, quando ocorreram duas explosões dentro do vulcão.

