Petrobrás aumenta preço do litro do diesel nas refinarias

O preço médio do diesel nas refinarias da Petrobras fica mais caro a partir desta terça-feira (2). A estatal anunciou o aumento no valor do combustível em R$ 0,08 por litro, um reajuste de 3,9%, alcançando o preço de R$ 2,14.

A gasolina, no entanto, não sofreu alteração e segue sendo comercializada a R$ 1, 75 por litro, preço em vigência desde 11 de junho, quando os valores foram reduzidos em 3%.