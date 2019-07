Fotógrafa captura cena em que pássaro dá bituca de cigarro como alimento a filhote

A fotógrafa ambientalista Karen Mason flagrou uma imagem chocante em uma praia da Flórida, EUA. Na cena, um pássaro preto alimenta sua cria, um pássaro ainda filhote, com uma bituca de cigarro que havia sido deixada no chão.

LEIA TAMBÉM:

Desmatamento na Amazônia aumenta 60% em junho

São Paulo terá aumento de 7% na conta de luz a partir deste mês

Mason divulgou a foto em seu Facebook, junto a um apelo aos fumantes. "Se você fuma, por favor, não deixe suas bitucas para trás".

Ela avistou o momento na praia de St. Pete, próxima à Tampa, em junho, e também fotografou o filhote carregando o filtro de cigarro em seu bico. As bitucas, uma das categorias de lixo mais encontradas em praias pelo mundo, são facilmente confundidas com alimento pelos animais.

Uma porta-voz da entidade ambientalista britânica Royal Society for the Protection of Birds explicou à BBC News que estes animais são "curiosos" sobre o lixo que descartamos, e frequentemente o experimentam para saber se é comestível. Outras chegam a, inclusive, utilizá-lo para construir seus ninhos.