Passageiros do metrô terão que trocar de trem em trecho da linha 2-Verde em julho

Os usuários que embarcam ou desembarcam nas estações Vila Madalena e Sumaré da linha 2-Verde do Metrô durante o mês de julho deverão ter paciência com alterações no serviço.

Entre os dias 6 e 28, passageiros que utilizam uma das duas estações terão que trocar de trem na estação Clínicas para seguir viagem. A medida vale para ambos os sentidos.

Segundo o Metrô de São Paulo, a mudança é causada por obras na estação Vila Madalena. Uma das plataformas ficará interditada para implantação de portas automáticas – como as já existentes em algumas estações, como as da linha 4-Amarela.

Já entre as estações Clínicas e Vila Prudente, a operação é normal.

Veja também:

Prefeitura de SP vai cobrar taxa de bares que deixarem mesas nas calçadas

São Paulo terá aumento de 7% na conta de luz a partir deste mês