Loja da Apple no Morumbi oferece aulas gratuitas de fotografia, vídeo e edição

A unidade da Apple Store no Morumbi Shopping, Zona Sul de São Paulo, oferece diariamente uma gama de aulas gratuitas nas áreas de design, fotografia e programação. Utilizando dispositivos da marca, visitantes podem aprender o básico e dicas úteis sobre criação de imagens, vídeos e sons.

Para os aspirantes a fotografia, a Apple oferece mentores para ensinar técnicas de captação e edição no próprio iPhone, smartphone popular da empresa. Ainda, passeios de até uma hora e meia de duração ajudam a colocar em prática o aprendido.

Outras ferramentas da marca também recebem atenção especial, entre elas o Garageband, para os músicos, e o Procreate, para os artistas visuais.

Aulas especiais também podem pintar durante a semana, com colaboração de profissionais do ramo. No próximo sábado (13), um laboratório de fotografia terá a presença do americano Christopher Anderson, vencedor do World Press Photo.

Confira a programação das aulas no link a seguir, da Today at Apple. Você pode filtrar por área de conhecimento, ou explorar todas as possibilidades.