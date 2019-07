Viaduto Mofarrej segue interditado para veículos pesados

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo informou nesta segunda-feira (1º) que um plano de obras é aguardado para decidir se vai alterar as restrições para veículos pesados no viaduto Mofarrej, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital.

No sábado, 29 de maio, a via foi interditada para veículos pesados após um laudo apontar problemas na estrutura. O trecho faz a ligação da marginal Tietê com a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), e apenas veículos leves podem circular pelo local.

Ainda não há previsão para o início do reparo.

