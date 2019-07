Público do Escreve Cartas, do Poupatempo, procura ajuda para elaborar currículo

Criado para auxiliar a população a se corresponder, o Escreve Cartas ganhou nova vocação em tempos de crise econômica. Cerca de 80% da procura pelo serviço gratuito disponibilizado nos postos do Poupatempo é de pessoas que precisam de auxílio para fazer currículo.

De janeiro a março deste ano, dos quase 7 mil auxílios prestados pelo órgão, 4,5 mil foram para elaboração da apresentação para vagas de emprego. Só no posto de Santo Amaro – um dos que fornece o atendimento na capital –, dos 3.440 pedidos do programa, 2.781 foram para produção de currículos, representando cerca de 80% do serviço.

O modelo do currículo foi criado pelos próprios voluntários do programa, levando em consideração as principais informações avaliadas pelos empregadores em formato claro e objetivo, como nome, endereço e contato, além de formação escolar e experiência profissional. O serviço fica disponível durante todo o horário de funcionamento e o Poupatempo imprime até três vias do documento sem cobrar nada.

“Com o aumento da população em busca de emprego, a atividade prestada nessa área do Poupatempo foi aperfeiçoada e a forma de trabalho dos colaboradores mudou”, afirma o superintendente da Prodesp – empresa do estado que administra o Poupatempo -, Ernesto Mascellani Neto.

De acordo com ele, os voluntários do projeto viram que, no lugar das cartas escritas à mão, o cidadão precisava de auxílio para elaboração de currículo.

“Estou há muito tempo tentando fazer um currículo”, conta a desempregada Beatriz Eloá Marques da Silva, 39 anos. Beatriz diz que tinha dificuldade em produzir o documento sozinha. Sua madrinha contou sobre o programa do Poupatempo e ela viu uma solução. “Foi muito rápido, já saí com três vias na mão”, conta.

O programa

O Escreve Cartas teve início em 2001 e tinha o objetivo inicial ajudar aqueles que têm dificuldade de ler ou escrever a endereçar cartas para parentes distantes, principalmente migrantes, e a preencher formulários.

Cinco unidades do Poupatempo já contam com o programa: Santo Amaro e Itaquera (ambos na capital), e Guarulhos, Osasco e São Bernardo, na Grande São Paulo. O serviço já contabiliza mais de 412 mil atendimentos. METRO