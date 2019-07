Previsão do Tempo: terça-feira traz mais calor e tempo seco em São Paulo

A tendência de clima seco e ensolarado na capital paulista continua nesta terça-feira (2), que promete mais um período sem chuvas, com poucas nuvens, e muito sol.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas prevê um pico de 27ºC, atingido durante a tarde. Nos períodos mais quentes, a umidade é menor, com a mínima chegando até 30% – no limiar do que seria considerável "saudável" para o habitante de meios urbanos.

A manhã será mais fresca, com temperaturas em torno de 15ºC, e possibilidade de formação de névoa úmida.