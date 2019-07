Polícia Civil mira quadrilha que furtava combustível de dutos da Petrobras

Ao menos nove pessoas foram presas em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (1º) em uma operação contra furto de combustível. A ação, da Polícia Civil, faz parte da operação Trupanon, que expediu 14 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão.

Entre os presos dois funcionários da Transpetro, empresa responsável pelo transporte e logística de combustíveis da Petrobras. Eles são acusados de repassar à quadrilha informações sobre pontos para perfuração dos dutos que fazem o transporte do produto.

De acordo com a Polícia Civil, o dono de um posto de combustível foi apontado como líder do esquema e preso junto com seu irmão. A investigação apontou que os criminosos que perfuravam os dutos tinham grande conhecimento do processo e usavam válvulas e mangueiras para abastecer caminhões-tanque.

Veja também:

Homem que atirou em policiais se entrega após ficar uma semana foragido

Prefeito de Osasco segue internado após explosão em festa junina