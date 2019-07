Pedágios têm reajuste de 4,6% a partir desta segunda-feira

As tarifas cobradas nos pedágios das rodovias paulistas estão mais caras desde a 0h desta segunda-feira (1). Segundo a Artesp, agência de transportes do governo do estado, o reajuste médio é de 4,66% – que é a variação do IPCA (índice oficial de inflação) entre junho do ano passado e maio deste ano.

A atualização anual está prevista nos contratos com as concessionárias e ocorre sempre em 1º de julho – isso desde 1998, quando as empresas privadas passaram a administrar as estradas.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, o pedágio dos veículos de passeio para o litoral – cobrado só na descida para a praia – passará de R$ 26,20 para R$ 27,40, o mais caro de São Paulo. O mesmo valor é cobrado para os caminhões, por eixo.

Nas praças das rodovia dos Bandeirantes, Presidente Castello Branco e Raposo Tavares, o reajuste será de até R$ 0,40. Nos bloqueios do Rodoanel, o acréscimo no valor dos pedágios será de R$ 0,10 em todos os trechos.

Como os valores podem ser arredondados, o preço cobrado em algumas praças pode ficar um pouco abaixou ou acima da inflação. Pode haver diferença também nos pedágios que não foram atualizados em 2018.

Novidades

O governador João Doria (PSDB) tem dito que pretende renovar os contratos de concessão que vencerem durante a sua gestão (ao invés de fazer nova licitação) e aproveitar a oportunidade para propor redução nos valores dos pedágios.

O estado também promete implementar novas modalidades de cobrança: a tarifa ponto a ponto, que permite ao motorista pagar só pelo trecho de rodovia que usar (que já funciona em quatro estradas); e a flexível, que será mais barata nos horários de fluxo leve, como das 22h às 6h.

O edital da primeira concessão do governo Doria (lote Piracaba-Panorama, com 1,2 mil kms) está em processo de elaboração e também deve trazer novidades. Uma das ideias é criar o Desconto para Usuário Frequente – que cobrará menos de quem usa mais a rodovia.