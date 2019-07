Osasco: fogueira que feriu prefeito não tinha autorização para estar na festa junina

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Palumbo, afirmou nesta segunda-feira (1) que não haviam informações prevendo a presença de uma fogueira na festa junina onde o prefeito de Osasco, sua esposa e outros três foram feridos.

LEIA TAMBÉM:

Prefeito de Osasco segue internado após explosão em festa junina

A festa fazia parte de um evento beneficente, chamado Arraiá do Servidô, cujo projeto inicial não incluía uma fogueira. Pela infração, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros previamente cedido para autorizar a festa foi cassado ainda no sábado (29).

A organizadora do evento, Arena VIP, ainda não se pronunciou sobre o assunto. No sábado, a empresa alegou à TV Globo que havia recebido ajuda, através de indicações, da própria Prefeitura para a construção da fogueira.

A Prefeitura alega, no entanto, que a cassação não foi notificada pelo Corpo de Bombeiros.