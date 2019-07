Motorista morre após bater em pilastra na região do aeroporto de Guarulhos

Um acidente no acesso do estacionamento do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira (1º). O caso ocorreu no quilômetro 4 da rodovia Helio Smidt. A vítima, uma mulher, teria perdido o controle do carro e colidido com uma pilastra.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apura as causas do acidente e trabalha com a hipótese de que a motorista passou mal e perdeu o controle do veículo. Após a colisão, houve princípio de incêndio.

A mulher ficou presa nas ferragens, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou seis viaturas para o local. Ela foi socorrida e levada a um pronto socorro, mas não resistiu.