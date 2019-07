Companhias aéreas operam com voos extras nas férias de julho

As companhias aéreas Azul, Gol e Latam vão operar 5.484 voos extras durante a alta temporada de inverno. Serão cerca de 850 mil assentos adicionais para o período.

A Azul anunciou 2.284 voos extras em 37 aeroportos brasileiros entre hoje e 4 de agosto. Campinas, Belo Horizonte e Recife, principais bases de operação da companhia, além de Salvador, Cuiabá e Rio, receberão o maior volume de operações adicionais. Dentre as novidades, estão os voos de Campinas para Imperatriz, São Luís, Natal, Aracaju e João Pessoa. Já Belo Horizonte terá ligações diretas para Natal e Maceió.

Na Gol, serão 2.320 voos extras de julho a agosto, o equivalente a mais de 400 mil assentos adicionais, partindo de 39 aeroportos. A maior concentração de voos extras estão em São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Brasília, Salvador e Maceió.

Entre as rotas inéditas para a alta temporada estão voos diretos de Campinas para Fortaleza e Salvador, entre Brasília e Vitória e do Rio para Salvador, Porto Seguro, Florianópolis e Navegantes. Outra novidade são voos diretos para Bariloche a partir de 3 de julho, com decolagens duas vezes por semana de Guarulhos.

Já a Latam criou 905 voos extras, sendo 646 decolagens domésticas e 259 internacionais até 16 de agosto. Serão 115.328 assentos domésticos e 47.446 internacionais. Tiveram reforço rotas para Brasília, Campo Grande, Fortaleza, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Maceió, Recife e Salvador. No mercado internacional, houve ampliação de voos para Bariloche, Buenos Aires, Orlando e Santiago.