Previsão do tempo: ar seco predomina e calor continua nesta segunda-feira

As frentes frias típicas do inverno continuam bloqueadas graças ao ar seco que predomina na região sudeste. Com isso, as temperaturas seguem elevadas para a época do ano.

Nesta segunda-feira (1), os termômetros ficam entre 15ºC e 27ºC. O sol tem espaço, assim como o calor. A nebulosidade aumenta com a brisa marítima que chega a São Paulo no fim do dia, mas não há previsão de chuvas para a Grande São Paulo.

Já a terça-feira (2) segue com tempo seco e ensolarado. As temperaturas variam entre mínimas de 15°C e máximas que podem superar os 27°C, também sem expectativa de chuva.