Previsão do tempo: São Paulo tem domingo seco e quente

Domingo (30) é dia de continuar bebendo muita água na cidade de São Paulo. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o ar seco que predomina no interior do país impede a chegada de frentes frias ao Sudeste.

A falta de chuvas também prejudica a qualidade do ar, já que o tempo seco dificulta que poluentes se dispersem. Para este domingo, a previsão é de que as temperaturas aumentem, com máxima chegando a 28ºC no meio do dia. Já a mínima para a madrugada é de 16ºC.

