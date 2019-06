Fuvest 2020: confira o calendário do vestibular que oferta vagas para a USP

Atenção, estudantes! Com um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, a Fuvest divulgou o calendário para a prova que dá ingresso a cursos de graduação da USP (Universidade de São Paulo) no ano que vem. Neste ano, serão oferecidas 11.147 vagas, sendo 8.317 pelo processo seletivo e outras 2.830 para alunos que prestarem o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Quem quiser participar terá que se inscrever entre os dias 12 de agosto e 20 de setembro, pagando a taxa de R$ 182. Estudantes de baixa renda tem direito à isenção ou redução da taxa de inscrição – pedidos devem ser feitos até o dia 10 de julho.

A primeira fase da Fuvest 2020 será no dia 24 de novembro, às 13h. São 90 questões de múltipla escolha em diversas disciplinas e duração máxima de cinco horas.

Os estudantes que avançarem para a segunda fase voltarão para novas provas nos dias 5 e 6 de janeiro. É aqui que aparece a temida redação, além de questões dissertativas de português e de matérias específicas para cada curso – alguns ainda contam com testes de habilidades específicas, como Música e Arquitetura.

A Fuvest possui uma lista de livros de leitura obrigatória que serão cobrados em suas questões. Confira quais títulos devem ser lidos: