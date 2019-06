Explosão em fogueira de festa junina deixa prefeito de Osasco e esposa feridos

Uma quantidade excessiva de material combustível pode ter sido a causa do acidente na noite de sexta-feira (28) com a fogueira de uma festa junina em Osasco, na Grande São Paulo.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e a primeira-dama, Aline Lins, ficaram feridos com a explosão quando o chefe do executivo, utilizando uma tocha, acendeu a estrutura. O chamado "Arraiá do Servidor" ocorre anualmente na cidade e é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama.

Reprodução

Até o ano passado, a festa era realizada no terreno da Companhia Municipal de Transportes de Osasco (CMTO), no Jardim Wilson. No entanto, neste ano, o evento foi transferido para a Arena Vip, na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, no Jardim das Flores.

Uma ambulância socorreu o casal, que foi encaminhado com queimaduras no rosto e nos braços para o Hospital Municipal Antonio Giglio, onde uma equipe médica avaliou os pacientes.

Neste sábado (29), o prefeito publicou em suas redes sociais uma mensagem em que afirma que o casal está "bem e em recuperação". "Espero voltar às atividades o mais rápido possível", afirmou.