Criança cai do sexto andar após explosão em apartamento de Curitiba

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após uma forte explosão acontecer dentro de um apartamento no bairro Água Verde, em Curitiba, na manhã deste sábado (29). O caso mais grave envolve uma criança de 11 anos. Com a força da explosão, ela foi arremessada do sexto andar do prédio. A vítima foi encaminhada em estado crítico, com politraumatismo, a um hospital da região.

As informações preliminares davam conta de que a explosão havia sido causada pelo vazamento de um botijão de gás, mas a hipótese foi descartada. Segundo o Subcomandante do Corpo de Bombeiros, major Eduardo Gomes Pinheiro, a explosão aconteceu durante a impermeabilização de um sofá. O serviço era realizado por uma empresa especializada no ramo.

“A Polícia Científica foi acionada e o trabalho de perícia vai determinar o que aconteceu. As causas do acidente ainda precisam ser investigadas”, completou o tenente Thiago Vieira, que participou dos trabalhos de regate e rescaldo.

Com a explosão, as paredes cederam e estilhaços de vidro e concreto se espalharam pela região.

Em relação aos outros feridos, todos foram atendidos no local e depois encaminhados ao Hospital Evangélico, referência no tratamento a queimados. Foram encaminhados dois homens, de 30 e 27 anos, e uma mulher de 23 anos. As três vítimas estão em estado grave, com até 80% dos corpos queimados.

Explosão, fogo controlado e perícia

A explosão aconteceu às 9h40 deste sábado (29), na Rua Dom Pedro I, na esquina com a Rua Marquês do Paraná, no Bairro Água Verde, em Curitiba.

Após o acidente, o apartamento ficou em chamas. O fogo foi controlado às 10h30. Segundo os bombeiros, não há risco de novas explosões.

Moradores da região e pessoas que trabalham no entorno compararam o barulho à queda de um avião. A rua foi tomada por pessoas preocupadas com a situação. O perímetro foi isolado pelas autoridades de segurança.

* Com informações de Iara Maggioni