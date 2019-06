Trump diz a Bolsonaro que visitará o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta sexta-feira (28) com Jair Bolsonaro em Osaka, no Japão, e prometeu visitar o Brasil em breve.

O encontro ocorreu durante a cúpula do G20, a primeira da qual Bolsonaro participa, e o mandatário americano disse que está "ansioso" para viajar ao Brasil, embora não tenha falado em datas. "Você tem ativos que alguns países nem conseguem imaginar", declarou Trump.

Bolsonaro, por sua vez, afirmou no Twitter que o encontro serviu para discutir um "acordo de livre comércio para fortalecer ainda mais" os laços econômicos entre os dois países.

O presidente também se reuniu com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), José Ángel Gurría, para defender a adesão do Brasil à entidade.

Além disso, teve um breve encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, a quem indicou que continuará no Acordo de Paris sobre o clima – Macron condicionara a assinatura de um tratado comercial entre União Europeia e Mercosul à permanência do Brasil no pacto climático.

Bolsonaro também convidou o presidente francês para visitar a Amazônia. Ainda está prevista uma reunião com o mandatário da China, Xi Jinping.