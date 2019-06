Previsão do tempo: sábado quente inicia final de semana sem chuvas

Uma massa de ar seco continua imperando sobre o interior brasileiro, mantendo o clima quente e a umidade em baixa na Região Sudeste. Tal secura já é sentida na pele pelo paulistano, que pode sofrer mais com a poluição.

Estas condições dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação de queimadas e incêndios nas áreas vegetadas, o que prejudica a qualidade do ar nos centros urbanos. Este sábado (29) ainda terá condições de sol e temperaturas em elevação, de acordo com a previsão estendida do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

Os termômetros variam entre mínimas de 16ºC e máximas que podem chegar aos 28ºC, enquanto os índices de umidade devem apresentar valores próximos aos 30% no período da tarde.

No final do dia a nebulosidade aumenta nos bairros mais próximos da Serra do mar, porém não há previsão de chuva.