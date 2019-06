Parque de Santo André tem atividades sobre o verde

O Parque Escola, localizado no bairro Valparaíso, em Santo André, oferece uma série de atividades gratuitas neste sábado (29), a partir das 10h, relacionadas ao meio ambiente.

Às 10h30, haverá oficina de compostagem, ideal para quem quer aprender a aproveitar também os resíduos orgânicos. Às 13h, tem início a palestra sobre cultivo de orquídeas. Para os interessados em aves, há dois horários disponíveis para participar da atividade de observação acompanhada de educadores ambientais, às 10h30 e às 16h. As crianças poderão ainda conferir a peça “Ecoman e a Princesa Cacareco” às 11h e às 15h.

As atividades são gratuitas, mas é preciso se inscrever antes pelo e-mail [email protected] ou no telefone 3356-9050. É possível entrar no parque pelas ruas Anacleto Popote, Cananéia, dos Botocudos e Grã-Bretanha.