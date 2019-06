Incêndio atinge cobertura do Hospital do Coração, em São Paulo

Um incêndio, que começou por volta das 17h30, atingiu a cobertura do Hospital do Coração, no bairro Vila Mariana, na capital paulista. Não houve feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram nos resfriadores de ar-condicionado, que ficam embaixo do heliponto do prédio.

Por volta das 18h20, o fogo já estava controlado e apenas três viaturas permanecem no local por medida de precaução. Doze carros dos Bombeiros foram enviados ao local para controlar as chamas.

Pegando fogo no hospital do coração. Ali é a parte de cima aonde ficam os ar condicionados pic.twitter.com/1WGHSMn6f4 — GabrielEmir (@GabrielEmirMS) June 28, 2019

Incêndio no Hospital do Coração (HCOR) neste exato momento no bairro Paraíso em São Paulo. Segundo testemunhas que trabalham nas proximidades do edifício, há muita correria e primeiros veículos do corpo de bombeiros começam a chegar. No momento não há informações de vítimas. pic.twitter.com/CCF0kStGaO — Vinicius Ramos ® (@Vini_Ramos14) June 28, 2019

Em nota, o Hospital do Coração informou que o incêndio foi contido pela brigada de incêndio e que imediatamente os Bombeiros foram acionados.

Os pacientes foram levados, por questão de segurança, para o prédio em frente, que também é parte do complexo do hospital.