Google Maps mostra ônibus de São Paulo em tempo real

Com novas funções, o Google Maps, aplicativo de GPS da Google, agora mostra ao vivo o tráfego de ônibus da cidade, mesmo quando não há informações diretamente das agências de transporte locais. Além disso, o app também começa a mostrar previsões de altas concentrações e lotações os ônibus da cidade.

Segundo a Google, as previsões são possíveis porque o aplicativo consegue estimar o atraso dos ônibus devido ao trânsito da cidade e se baseia em dados coletados no ano passado sobre os horários de pico e lotações do transporte público.

Uber Juntos

O Uber Juntos realizou nos últimos três meses 550 mil corridas na capital. Segundo a companhia, cada viagem equivale a um carro a menos na cidade, já que a modalidade – lançada em outubro do ano passado – leva mais de um passageiro por carro para destinos na mesma região. Em média, foram 8,8 mil viagens nos dias úteis.