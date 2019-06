Facebook é multado por utilização indevida dos dados de usuários

A Itália aplicou uma multa no valor de 1 milhão de euros contra o Facebook por utilização indevida de dados dos usuários no caso envolvendo a consultoria Cambridge Analytica, pivô da polêmica de vazamento de informações da rede social. O valor total da sanção foi calculado com base na exposição de 57 usuários italianos do Facebook, que fizeram o download do aplicativo de quiz "This is Your Digital Life", meio usado para a exploração dos dados.

A decisão, baseada no antigo Código de Privacidade, segue a medida tomada pela autoridade Garantidora da Concorrência e do Mercado da Itália em janeiro deste ano, na qual proibiu o Facebook de continuar a tratar os dados de usuários italianos.

LEIA MAIS:

Tarifas de pedágio nas rodovias paulistas aumentam a partir de segunda; confira valores

Segundo a autoridade, foram afetados outros 214.077 perfis italianos devido às autorizações para compartilhar dados de "amigos".

"Deveríamos ter investigado mais em 2015 os relatórios recebidos sobre a Cambridge Analytica. No entanto, as evidências mostram que nenhum dado de usuário italiano foi compartilhado com a empresa. Estamos fortemente comprometidos em proteger a privacidade", afirmou um porta-voz da empresa de Mark Zuckerberg.

Em comunicado, o órgão antitruste explicou que o valor da multa foi decidido levando em consideração o tamanho da base de dados, a situação financeira e o número global de usuário do Facebook. Esta não é a primeira vez que a Itália aplica uma sanção contra a rede social pelo caso Cambridge Analytica.

No ano passado, o Facebook teve de pagar 10 milhões de euros por venda de dados dos usuários para fins comerciais, "uma prática enganosa e agressiva".