Covas deve sancionar projeto que permite supersalários em SP

O prefeito de São Paulo Bruno Covas disse que a tendência é sancionar sem vetos o projeto aprovado pela Câmara Municipal que dá gratificações aos servidores públicos municipais, criando alguns supersalários.

Os auditores fiscais do município, por exemplo, recebem o teto do funcionalismo, que é o salário do próprio prefeito – R$ 24 mil – mas, com as bonificações, poderão receber mais de R$ 34 mil.

Bruno Covas argumenta que a tendência é essa pois o projeto foi aprovado da forma que o executivo local encaminhou aos vereadores. Ele deixou bem claro que as gratificações fazem parte do acordo feito com os servidores para que a greve do início do ano fosse encerrada.