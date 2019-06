Santo André tem aval para obras em via de acesso ao Rodoanel

Planejado desde 1996, o Complexo Viário Cassaquera pode começar a sair do papel ainda neste ano em Santo André. As vias vão facilitar o acesso ao trecho sul do Rodoanel, além de reurbanizar o entorno do córrego Cassaquera, no Centreville.

O prefeito Paulinho Serra (PSDB) disse ontem ter recebido aval do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) para dar prosseguimento às licitações de obras que receberão financiamento de US$ 50 milhões, equivalente a cerca de R$ 192 milhões. O Complexo Cassaquera será o primeiro do pacote de intervenções com o investimento internacional. “A obra na Luiz Ignácio de Anhaia Melo é uma intervenção que a população não acreditava que iria acontecer e nós vamos conseguir tirar do papel”, disse. A expectativa é de que o contrato com o CAF seja assinado até setembro e as obras no Cassaquera tenham início em outubro.

A avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo terá novo sistema viário até a rua Fernando Costa, melhorando a ligação da avenida Giovanni Batista Pirelli com o bairro Centreville, com a criação de uma nova opção para os motoristas que queiram acessar o Rodoanel. A nova estrutura da via será composta por duas pistas de três faixas cada e sete travessias sobre o córrego Cassaquera, que terá 1,7 quilômetros canalizados.

Os US$ 50 milhões terão contrapartida de US$ 12,5 milhões da prefeitura, totalizando US$ 62,5 milhões.

Além do Cassaquera, a verba vai custear a construção de um piscinão subterrâneo no Parque da Juventude, no Jardim Ipanema, como detalhou o Metro Jornal em fevereiro deste ano. O reservatório será o maior da cidade e auxiliará no combate às enchentes na região da Vila Pires. Sua criação, porém, vai exigir a demolição e reconstrução do parque. O prefeito disse ontem que a intervenção, orçada em US$ 38 milhões, deve ter início no primeiro semestre do próximo ano. “Estamos planejando realizar a obra por etapas para que a gente não desmobilize o parque por completo de uma vez só”, disse Serra, que prometeu uma nova área de lazer mais moderna.

Também consta no pacote de obras com verba do CAF a construção de 20 novos ecopontos, o que dobrará o atendimento no município.