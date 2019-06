Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira, 27 de junho

O concurso 1953 da Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira (27) um prêmio de R$ 2,2 milhões ao apostador que acertas as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta quinta-feira (27) são:

1º Sorteio

22, 26, 33, 39, 40, 48

2º Sorteio

10, 20, 27, 33, 34, 37

LEIA TAMBÉM:

Quina: veja os números sorteados nesta quinta-feira, 27 de junho

Casal de onças-pintadas nasce em área de reserva da Usina de Itaipu

STF mantém proibição de fogos de artifício ruidosos em São Paulo

No sorteio anterior, ninguém acertou as seis dezenas no primeiro e no segundo sorteio, mas 11 apostadores acertaram a quina no primeiro e 10 no segundo. Eles ganharam cerca de R$ 5,3 mil.