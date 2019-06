Previsão do Tempo: São Paulo volta a ficar seca nesta sexta-feira

Os poucos chuviscos que molharam São Paulo na quinta-feira não devem dar as caras nesta sexta (28), que marca retorno do tempo seco na cidade. Já com mínima de umidade voltando aos 35%, o início do fim de semana também terá sol e calor.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas aponta que, para a sexta-feira, a máxima de temperatura chega a 26º. O céu ensolarado aumenta a sensação de calor ainda pela manhã.

Apesar do aumento de nuvens entre tarde e noite, não há previsão de chuvas para o dia.

Ao amanhecer, teremos névoa úmida, com termômetros em 16º – a mínima do dia.