PM encontra avô desaparecido do lateral do Palmeiras Victor Luiz

Policiais militares encontram Anizio Ferreira Telez, de 78 anos, que é avô do jogador Victor Luiz, lateral esquerdo do Palmeiras, e que estava desaparecido.

O atleta havia pedido ajuda pelas redes sociais após o idoso, na manhã de terça-feira, 25, no Mandaqui, zona norte de São Paulo, sair de casa para fazer uma caminhada e não retornar.

O septuagenário, carinhosamente chamado pelos parentes de Nezinho, sempre fez suas caminhadas pela manhã e, segundo os familiares, nunca havia se perdido.

No entanto, na terça pela manhã, ficou desorientado e não se lembrou mais do caminho de volta.

Nesta quarta-feira à noite, em patrulhamento e com dados sobre as características de Anizio, policiais militares da 3ª Companhia do 9º Batalhão abordaram Telez. Ele caminhava no gramado central entre as duas pistas da Avenida Joaquina Ramalho, próximo à Marginal do Tietê. Aparentemente abatido e sujo, Anizio conversou pouco e disse que estava perdido.

Levado para Terminal Rodoviário do Tietê, para facilitar a ida de familiares até o local, o idoso reviu e reconheceu todos. Ele passa bem.