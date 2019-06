Metro e Band participam de nova fase do projeto Comprova

A segunda fase do projeto Comprova vai trabalhar para combater a desinformação sobre políticas públicas na internet. A checagem é realizada por 24 veículos de imprensa de todo o país. O Metro Jornal e a Band são parceiros pelo segundo ano da iniciativa.

Em 2018, o Comprova teve como missão monitorar e desmentir boatos relacionados à eleição presidencial.

O lançamento oficial do Comprova 2019 será realizado nesta quinta-feira, às 14h, no 14º Congresso Internacional da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), na cidade de São Paulo, com a participação da idealizadora do projeto, Claire Wardle.

Os jornalistas dos veículos participantes receberam treinamento para checar a veracidade de informações que circulam na internet e nas redes sociais seguindo a metodologia da organização não-governamental dirigida por Claire, a First Draft.

Além da verificação de fatos, o Comprova promoverá ações educativas, como a difusão de cursos online sobre o combate à desinformação.

Os 24 veículos que participam desta edição são AFP, Band, Band.com.br, BandNews FM, BandNews TV, Canal Futura, Correio do Povo, Estadão, Exame, Folha de S.Paulo, GaúchaZH, Gazeta Online, Jornal Correio da Bahia, Jornal do Commércio, Metro Jornal, Nexo, Nova Escola, NSC, O Povo, Poder 360, Rádio Bandeirantes, revista piauí, SBT e UOL.