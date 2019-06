Mais duas faixas da ponte do Jaguaré são liberadas

O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou nesta quarta-feira à tarde a liberação de mais duas faixas na ponte do Jaguaré (zona oeste). Foram liberadas – apenas para veículos leves – duas das três faixas que operam no sentido centro-bairro. A faixa da esquerda vai continuar fechada para todos os veículos. O sentido bairro-centro funciona desde terça-feira com as três faixas abertas, também para veículos leves.

De acordo com Covas, os veículos pesados, como caminhões e ônibus, continuam proibidos de passar nos dois lados da estrutura.

A ponte foi totalmente bloqueada na sexta-feira após um incêndio na comunidade que ocupava a base da estrutura. As pessoas que moravam sob a ponte saíram do local por causa do incêndio e ficaram acampadas em um canteiro da marginal Pinheiros até terça.

Segundo o prefeito, a elaboração do projeto para remediar o que aconteceu no incêndio já teve início. Por meio dele, serão analisadas as ações para apresentar o cronograma, o prazo e o custo da obra.