Ibope: Aprovação de governo Bolsonaro cai e reprovação cresce

O índice de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) diminuiu, enquanto a reprovação aumentou, de acordo com pesquisa Ibope. O levantamento mostra aprovação de 32% e reprovação de 32%. Na pesquisa anterior, os números eram 35% e 27%, respectivamente.

Segundo 47%, o governo Bolsonaro é melhor do que de Michel Temer, e pior para 17%.

O levantamento encomendado pela CNI foi feito entre os dias 20 e 23 de junho e ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em abril, o Ibope divulgou uma pesquisa também encomendada pela CNI sobre a aprovação do presidente.

Os números de abril foram: Ótimo/bom: 35%; Regular: 31%; Ruim/péssimo: 27%; Não sabe/não respondeu: 7%.