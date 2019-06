Criminosos trocam tiros e assustam moradores em Uberaba, no Triângulo Mineiro

Bandidos tentaram assaltar uma agência bancária e trocaram tiros com policiais militares na madrugada desta quinta-feira (27), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os 25 criminosos estavam fortemente armados com metralhadoras, fuzis e pistolas e atiravam para todos os lados. Para os moradores, a intenção era colocar medo na população.

Os ataques começaram por volta das 4h da manhã. Pelo menos duas pessoas foram baleadas durante a ação. Uma mulher, ainda não identificada, foi atingida por um diparo na cabeça e está internada em estado grave no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Baleado na perna, um homem também foi encaminhado para a unidade de saúde.

De acordo com testemunhas, um dispositivo de segurança da agência despejou uma cortina de fumaça e dois vigilantes da agência precisaram ser socorridos com problemas respiratórios.

Ainda não há confirmação sobre a quantidade de dinheiro levado dos cofres.

Vídeos feitos por moradores mostram o terror vivido na madrugada. É possível ouvir o barulho dos tiros.

Os criminosos conseguiram fugir. Nesta manhã de quinta-feira, a PM fez um bloqueio e conseguiu localizar oito dos participantes do assalto dentro de um caminhão nas imediações de Uberaba. Eles trocaram tiros, mais uma vez, com os agentes.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig, mil e trezentos consumidores estão sem eletricidade porque há problemas na rede. Ainda não é possível saber se foi causado pelos tiros ou se os próprios bandidos danificaram a fiação como parte do plano.

A polícia recomendou que as pessoas permaneçam em casa. A Prefeitura de Uberaba suspendeu as atividades de órgãos públicos municipais nesta manhã e apenas setores de atendimento médico de urgência vão funcionar. Escolas foram fechadas e serviços de transporte escolar também foram suspensos. O transporte público, que havia sido interrompido, foi retomado pouco antes das 9h.