Assessor especial do ministro do Turismo é preso em Brasília

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (27), em Brasília, um assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Mateus Von Rondon é investigado por associação criminosa e destinação ilícita do fundo eleitoral.

A segunda fase da operação Sufrágio Ostentação, que investiga irregularidades no repasse de dinheiro para financiar candidatos do PSL nas últimas eleições, cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão temporária.

Os suspeitos são investigados por falsidade ideológica eleitoral, emprego ilícito do fundo eleitoral e associação criminosa.

Além de Rondon, foi preso um ex-assessor de Marcelo Álvaro Antônio, identificado como Roberto da Silva Soares, conhecido como Robertinho, em Minas Gerais. Ele coordenou a campanha do ministro em Minas Gerais no ano passado.