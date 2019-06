Angela Merkel volta a sofrer tremores em público

Angela Merkel, de 64 anos, teve um episódio de tremedeiras pela segunda vez nesta quinta-feira (27). A chanceler alemã estava em uma cerimônia de nomeação da nova ministra da Justiça Christine Lambrecht, no Palácio Presidencial, o Castelo de Bellevue, em Berlim, na Alemanha.

Angela Merkel was shaking at a public event for the second time in less than two weeks, rekindling concerns over her health.

The German chancellor was stood alongside the country's president at a ceremony in Berlin at the time. Read the full story here: https://t.co/UrHaoPWlPP pic.twitter.com/lUU9TAfIFy

— Sky News (@SkyNews) June 27, 2019