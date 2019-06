Senador em prisão domiciliar recebe autorização para passar férias no Caribe

A Justiça do Distrito Federal concedeu nesta quarta-feira (26) autorização ao senador Acir Gurgacz (PDT-RO), que cumpre pena em regime aberto, para passar suas férias em um resort em Aruba, no Caribe.



A decisão pode suspender a execução da pena concebida a Gurgacz enquanto estiver fora do país. O político foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por fraude em um financiamento pelo Banco da Amazônia, apropriando-se de R$ 525 mil entre 2003 e 2004.

O condenado deve ficar 18 dias hospedado no Renaissance Aruba Resort & Casino, na ilha de Aruba, cuja diária custa em média R$ 4 mil. Apesar de poder usufruir do cassino e dos bares nas instalações do hotel, a Vara de Execuções Penais proíbe o senador de frequentar locais de prostituição, jogos, bares e similares.