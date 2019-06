Regulamentação de patinetes elétricos deve ser editada até 15 de julho

O decreto que regulamenta em definitivo o uso de patinetes elétricos em São Paulo deve ser editado até 15 de julho. As atuais regras, como a proibição de circulação em calçadas e velocidade máxima de 20 km/h, que estão valendo desde 14 de maio, são provisórias.

No início do mês, a obrigatoriedade do uso do capacete foi barrada pela Justiça.

Desde fevereiro, a prefeitura discute novos formatos para utilização do equipamento junto com as empresas que oferecem o serviço e entidades civis.

O prefeito Bruno Covas acredita que a regulamentação provisória já está ajudando a evitar acidentes.

Até o momento, três empresas estão credenciadas e obedecem às regras do decreto temporário sobre o uso de patinetes na capital. A expectativa é que até a próxima sexta-feira esse número suba para quatro.

Nesta quarta-feira (26), Covas fez a abertura de um seminário sobre segurança no trânsito e mobilidade promovido pelo jornal “Folha de São Paulo”. O prefeito comentou as recentes propostas do governo federal para mudar regras de trânsito e fiscalização eletrônica.

Entre as alterações estão previstos o aumento dos pontos para a perda da habilitação e a redução de radares em rodovias.

Outra medida polêmica sugerida pelo presidente Jair Bolsonaro é acabar com a multa para o transporte sem a cadeirinha crianças de até 7 anos e meio.