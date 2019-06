Procon-SP faz ‘tira dúvidas’ para inadimplentes na Barra Funda

O Procon-SP (órgão de defesa do consumidor) promove nesta quinta-feira (27) uma palestra para ajudar pessoas com superendividamentos – dívidas sem possibilidade de quitação em dia.

O evento, voltado para consumidores, ocorre das 14h às 17h no auditório da Fundação Procon, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo (Rua Barra Funda, 930, 1º andar). Apesar de gratuita, a palestra exige inscrição pelo site do Procon-SP.

De acordo com a entidade, entre os temas abordados estão dicas sobre renegociação das dívidas, a importância do controle financeiro e informações sobre negativação e prescrição do crédito.

