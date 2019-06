Motoristas veem piora após abertura de pista na ponte do Jaguaré

Mesmo com uma das pistas sendo reaberta na madrugada de segunda-feira, motoristas que passaram pela ponte do Jaguaré (zona oeste) sentiram o trânsito pior durante o dia. Uma das pistas foi aberta para circulação de veículos leves, nos dois sentidos.

A principal queixa foi sobre o fluxo no entorno da ponte. “Só piorou”, disse o motorista Milton Santos, de 36 anos, ao comparar o trânsito de ontem com o de segunda-feira, quando as duas pistas da ponte estavam fechadas. A analista de multas Amanda Campello, de 25 anos, disse: “O farol está fechando muito rápido e trava tudo, não consegue estacionar, andar, atravessar, não consegue fazer nada”.

Para Israel dos Santos, 41 anos, coordenador de contas, que precisava atravessar a ponte, já viu evolução com a abertura da pista. “Ficou um pouco melhor porque ontem, [anteontem] estava totalmente fechado.”

A CET montou uma operação especial nas imediações da ponte e afirmou que “o comportamento do trânsito na região esteve melhor” nesta segunda-feira.