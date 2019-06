Ministério Público de SP lança cartilha contra relacionamentos abusivos

Com o objetivo de orientar jovens a perceberem atitudes abusivas do namorado, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) lançou neste mês de junho a cartilha "Namoro Legal"

O guia, idealizado e escrito pela promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo Valéria Scarance, contém sete dicas práticas sobre relacionamentos tóxicos.



"Nós pensamos em um público feminino, porque percebemos que mulheres jovens têm sofrido mais violência. É como se a violência estivesse mais juvenil e essa violência tem evoluído de uma forma mais rápida para feminicídio", disse.

Em entrevista à TV Estadão, Valéria afirmou que pesquisas divulgadas este ano demonstram uma maior vitimização das mulheres. "De acordo com a pesquisa 'Visível e Invisível 2019', do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 42% das mulheres entre 16 e 24 anos sofreram violência em 2018 no Brasil".

De acordo com Valéria, a ideia do guia "Namoro Legal" é esclarecer, de maneira simples e prática, comportamentos abusivos e estabelecer limites, e eventualmente como sair de uma relação que pode causar danos.

A cartilha "Namoro Legal" já está disponível no site no Ministério Público do Estado de São Paulo e pode ser acessada neste link.

